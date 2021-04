Der Spiegel: svelati gli accordi della Super Lega. Meno introiti per Inter e Milan (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel, che ha svelato alcuni estratti del contratto di fondazione della Super Lega, l’accordo tra i 12 club sarebbe vincolante e le clausole d’uscita potrebbero essere tutt’altro che semplici da far valere. Considerato l’aspetto economico della Super Lega, stando a Der Spiegel, in cambio di un finanziamento iniziale di 3,5 miliardi di euro, i club fondatori avrebbero dovuto restituire circa 6,1 miliardi di euro spalmati su 23 anni con un tasso di Interesse di base (confermato anche dal Financial Times) del 2-3%. Ancor più Interessante la parte sulla ripartizione degli introiti, che non sarebbe stata in egual misura per tutte le partecipanti. In ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto pubblicato dal settimanale tedesco Der, che ha svelato alcuni estratti del contratto di fondazione, l’accordo tra i 12 club sarebbe vincolante e le clausole d’uscita potrebbero essere tutt’altro che semplici da far valere. Considerato l’aspetto economico, stando a Der, in cambio di un finanziamento iniziale di 3,5 miliardi di euro, i club fondatori avrebbero dovuto restituire circa 6,1 miliardi di euro spalmati su 23 anni con un tasso diesse di base (confermato anche dal Financial Times) del 2-3%. Ancor piùessante la parte sulla ripartizione degli, che non sarebbe stata in egual misura per tutte le partecipanti. In ...

