Depistaggio Borsellino | giallo intercettazioni Scarantino | poliziotta ' c' erano strane anomalie' 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Prima di Sammataro è stato sentito un altro poliziotto che faceva parte del gruppo 'Falcone e', Giuseppe Cirrincione, ora in pensione. All'epoca era Sovrintendente alla squadra mobile di Palermo. "Il 19 luglio ero libero dal servizio ma il pomeriggio dopo la strage sono rientrato in ufficio a disposizione - racconta in aula - Abbiamo fatto delle perquisizioni in un albergo e poi siamo rientrati in ufficio". "Il mio compito era quello di fare accertamenti anagrafici, ci davano dei nominativi, noi andavamo nei vari comuni a fare accertamenti e schede anagrafiche. Sono stato aggregato al gruppo 'Falcone e'. Ricordo che mesi dopo mi hanno chiamato e sono andato. Rimasi per circa quattro mesi". "Tra i funzionari c'era anche il dottor Salvatore La Barbera ma non ricordo quanto tempo è rimasto. Dopo venne anche il dottor ...