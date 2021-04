Delta | ordina 25 aeromobili A321neo

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –Air Lines hato 25, che si aggiungono al primo ordine di 100 effettuato nel 2017. I velivoli saranno alimentati da motori Pratt & Whitney PW1100G-JM. Nel contempo,si vedrà consegnare in temini brevi dueA350-900 e due A330-900neo. Glidella Famiglia A320neo abbattono del 20% il consumo di carburante e godono di un’autonomia aggiuntiva fino a 500 miglia nautiche o due tonnellate metriche di carico utile extra. Con l’ultimo ordine diAir Lines, il numero deglimessi in produzione sale a quasi 3.500, con più di 500già operativi nelle flotte di tutto il mondo.

