Decreto riaperture: ecco quali sono le regole definitive (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 26 aprile entreranno in vigore le nuove regole. Tra le "novità" principali, la più importante è quella della reintroduzione della zona gialla, oltre alla riapertura dei ristoranti (solo quelli con posti all'aperto, però). Inoltre, in zona gialla i ristoranti potranno rimanere aperti anche la sera, fino alle 22. L'attività di ristorazione, da giugno, sarà concessa anche ai ristoranti al chiuso ma solo ed esclusivamente fino alle 18. Sul coprifuoco, infatti, nulla di nuovo: resta fissato alle 22 fino al 1° giugno, (o, come termine massimo, al 31 luglio, che è la data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza) e si deciderà "sulla base dell'andamento dei dati", come fa sapere la cabina di regia. Riaprono anche palestre, cinema, teatri e musei, ma si tratterà di una apertura graduale. Le palestre riapriranno il 1° giugno, (gli stabilimenti balneari il 15 ...

