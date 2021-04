Decreto riaperture, cosa è stato deciso per scuole e università: quanti tornano (e come) da lunedì (Di venerdì 23 aprile 2021) Infatti, come si legge in Gazzetta Ufficiale, "è (sempre) assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e ... Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 aprile 2021) Infatti,si legge in Gazzetta Ufficiale, "è (sempre) assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - LegaSalvini : RIAPERTURE, #SALVINI: 'VOTEREMO IL PROSSIMO DECRETO SE PREVEDRÀ IL RITORNO ALLA VITA E IL RITORNO AL LAVORO' - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Centri commerciali di nuovo chiusi nel weekend. Secondo quanto denunciato da Federdistribuzione, è stata infatti cancell… - amerigormea : RT @ultimenotizie: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, P.A. Bolz… -