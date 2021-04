Decreto Riaperture: coprifuoco, spostamenti, pass, ristoranti. Cosa cambia dal 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) La tensione sull’orario del coprifuoco ha ritardato di oltre un’ora il Consiglio dei ministri, che in tarda serata ha comunque varato il nuovo Decreto Riaperture, che sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021. La riunione dell’esecutivo era stata fissata alle ore 17, ma è poi slittata a causa di una lunga riunione per appianare i contrasti su temi caldi, anzi bollenti: coprifuoco in primis. Italia viva, Lega e Forza Italia e le Regioni chiedevano di prolungarlo di un’ora, dalle 22 alle 23. Soprattutto in vista della riapertura dei ristoranti a cena la sera. Alla fine ha prevalso la linea rigorista di Draghi. Così il coprifuoco resta alle 22, almeno fino al primo giugno. Un ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) La tensione sull’orario delha ritardato di oltre un’ora il Consiglio dei ministri, che in tarda serata ha comunque varato il nuovo, che sarà in vigore dal 26al 31 luglio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 222021. La riunione dell’esecutivo era stata fissata alle ore 17, ma è poi slittata a causa di una lunga riunione per appianare i contrasti su temi caldi, anzi bollenti:in primis. Italia viva, Lega e Forza Italia e le Regioni chiedevano di prolungarlo di un’ora, dalle 22 alle 23. Soprattutto in vista della riapertura deia cena la sera. Alla fine ha prevalso la linea rigorista di Draghi. Così ilresta alle 22, almeno fino al primo giugno. Un ...

