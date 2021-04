Decreto riaperture, 14 regioni verso il giallo, c’è anche la Campania (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal Decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale ci sono pero’ ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Potrebbero essere 14 lee 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dala partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale ci sono pero’ ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

