Decreto Covid | salta la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel testo finale delriaperture, arrivato in Gazzetta Ufficiale, è sparito il riferimento dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i, i parchie le strutture analoghe neia partire dal 15 maggio. L’indicazione è arrivato all’ANSA dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, che ha commentato: «E’ una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione». «Ihanno preso tutte le misure per garantire la sicurezza contro ilma hanno bisogno di certezza sulla data di», osserva Frausin. «Prendiamo atto che ladeidurante il ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - Agenzia_Ansa : Il decreto legge Covid con le nuove aperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pu… - fanpage : Centri commerciali chiusi il weekend: cosa prevede il #Decreto Covid - Vince08440165 : RT @atimo13: Letto di corsa il nuovo decreto. Noto una leggera differenza di trattamento tra chi ha avuto il Covid e chi è 'vaccinato'. Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Il Consiglio di oggi, peraltro, sarà il primo dopo lo 'strappo' della Lega sul nuovoe potrebbe essere l'occasione per un chiarimento politico tra i partiti e il premier....italiane saranno finalmente in zona gialla per effetto dell'entrata in vigore del nuovocon ...un ulteriore miglioramento dal punto di vista della diffusione dei casi positivi al- 19 , ...E infatti il premier ha parlato con il coordinatore del Cts prima di firmare il decreto sulle riaperture ... in aumento e delle temperature miti che aiuteranno a spegnere il coronavirus. Gianni Rezza, ...Il nuovo Decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri prevede, a partire da lunedì 26 aprile e fino al 31 luglio, il coprifuoco a partire dalle ore 22. Una decisione criticata dalla Lega di Metteo ...