Decreto anti - Covid, salta la riapertura dei centri commerciali nel weekend, ira della Lega: 'Così non va' (Di venerdì 23 aprile 2021) Decreto anti - Covid: slitta la riapertura dei centri commerciali nel weekend salta la riapertura dei centri commerciali nel weekend: nel testo finale del Decreto anti - Covid, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, non vi è alcun riferimento, Così come inizialmente previsto nella bozza del disegno di legge, alla possibilità di riaprire, solo in fascia gialla , i centri commerciali

