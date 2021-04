De Luca: “Per la gestione dell’emergenza in Italia siamo nella mani del Signore” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Sempre alto il livello dello ‘scontro’ con il governo platealmente accusato da De Luca di aver abbandonato l’Italia a se stessa in merito alla situazione epidemiologica. Ma l’apertura De Luca la dedica a Grillo e al suo ormai ‘celebre’ video: “Si conclude stagione della volgarità mista ad arroganza che ha visto protagonisti i Cinque Stelle. Hanno proposto un’idea sbagliata della giustizia improntata al giustizialismo. Tutto ciò sembra avviarsi alla conclusione ma ancora non è arrivata nessuna scusa per le persone la cui dignità è stata calpestata per un avviso di garanzia spesso per questioni banali”. Poi De Luca passa ad affrontare il tema della scuola, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Sempre alto il livello dello ‘scontro’ con il governo platealmente accusato da Dedi aver abbandonato l’a se stessa in merito alla situazione epidemiologica. Ma l’apertura Dela dedica a Grillo e al suo ormai ‘celebre’ video: “Si conclude stagione della volgarità mista ad arroganza che ha visto protagonisti i Cinque Stelle. Hanno proposto un’idea sbagliata della giustizia improntata al giustizialismo. Tutto ciò sembra avviarsi alla conclusione ma ancora non è arrivata nessuna scusa per le persone la cui dignità è stata calpestata per un avviso di garanzia spesso per questioni banali”. Poi Depassa ad affrontare il tema della scuola, ...

