De Luca: Ischia, Capri e Procida Covid free, via al piano di vaccinazione. In giornata l’ordinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, firmerà in giornata un’ordinanza sulle modalità della campagna vaccinale di massa nelle isole del golfo di Napoli. Ad Ischia, Capri e Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle isole. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, firmerà inun’ordinanza sulle modalità della campagna vaccinale di massa nelle isole del golfo di Napoli. Ad, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle isole. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla“dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

