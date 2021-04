De Luca ironizza | «Superlega bella come la Fiat Duna»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Decontro Agnelli: «una macchina della». Le dichiarazioni del presidente della Regione Campania De, presidente della Regione Campania, in diretta su Facebook ha parlato anche del progettonaufragato nonostante la forte spinta della Juventus di Andrea Agnelli. Le sue parole riprese da TuttoNapoli. Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli. Diciamo che ‘Dio c’è’. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un tale disasotro e un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. E’ l’equivalente di una macchina delladi qualche tempo fa che fu un vero e proprio disastro, la macchina più brutta al mondo, la ‘’. Questa iniziativa di una lega dei ricchi è l’equivalente sportivo della ...

4 Vincenzo De, presidente della Regione Campani a, dice la sua sulla Superlega, paragonandola a una vecchia macchina della Fiat : 'C'era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, di cui ora non ricordo il ...- continua sotto - 'Transizione ecologica, resilienza, 'u anema!' - Poi Desul nome delle leggi e su quelli di alcuni dicasteri: 'Il ministero della Transizione ecologica... 'u anema..De Luca, presidente della Regione Campania, in diretta su Facebook ha parlato anche del progetto Superlega naufragato nonostante la forte spinta della Juventus di Andrea Agnelli. Le sue parole riprese ...Diretto, duro e tagliente, così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook si scaglia contro l’idea della Superlega, nata e morta in 48 ore, ideata anche dal ...