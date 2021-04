De Luca fa da solo sui vaccini, verso ordinanza per isole Covid-free (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo De Luca fa da solo, andando oltre le disposizioni del piano Figliuolo sulle vaccinazioni. Il presidente della Regione Campania firmerà in giornata un’ordinanza sulle modalità della campagna vaccinale di massa nelle isole del golfo di Napoli. Ad Ischia, Capri e Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle isole. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”. Nel dettaglio, la Regione Campania dà mandato all’Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio di Capri, e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo Defa da, andando oltre le disposizioni del piano Figliuolo sulle vaccinazioni. Il presidente della Regione Campania firmerà in giornata un’sulle modalità della campagna vaccinale di massa nelledel golfo di Napoli. Ad Ischia, Capri e Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”. Nel dettaglio, la Regione Campania dà mandato all’Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio di Capri, e ...

