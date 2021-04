De Luca attacca Agnelli: 'La Superlega come la Fiat Duna' (Di venerdì 23 aprile 2021) "C'era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna se non sbaglio. Era la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa della lega per ricchi è l'equivalente sportivo della Duna. Andrea ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) "C'era una vecchia macchina prodotta dalla, lase non sbaglio. Era la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa della lega per ricchi è l'equivalente sportivo della. Andrea ...

