De Luca ai presidi | “Aprire le scuole al 50% se non ci sono condizioni di sicurezza” VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo Deannuncia una nuova ordinanza sullee autorizza le Asl ad organizzare giornate vaccinali ad accesso libero. Sul coprifuoco alle 22 per i ristoranti: “Una presa in giro”. Sul possibile ritorno della Campania in zona gialla: “Serve senso di responsabilità”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania,

Advertising

Luca_tern : RT @matteosalvinimi: ...e enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti ammassati sui mezzi pubblic… - 2Qrocky : RT @discoradioIT: #Milano, presunta #corruzione relativa ad acquisto di presidi sanitari ortopedici sponsorizzati da #medici: condannati ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca presidi

2a News

... a fronte dei rischi di focolai di 'importazione' di non facile controllo per le menzionate caratteristiche dei luoghi e della insussistenza disanitari adeguati a fronteggiare situazioni di ...E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De, in via di pubblicazione. Le 'forme flessibili' che dovranno adottare i dirigenti scolastici dovranno ...laureato in Filologia Moderna, giornalista. Vincenzo De Luca annuncia nuove ordinanze sulle scuole e autorizza le Asl ad organizzare giornate vaccinali ad accesso libero. Sul coprifuoco alle 22 per i ...“risulti incompatibile” con il rispetto delle misure di prevenzione e controllo anti Covid, a partire dal distanziamento minimo. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione ...