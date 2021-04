Daniela ha un cancro, la madre biologica rifiuta l'aiuto: 'Comportamento disumano, basta un prelievo anonimo' (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha fatto molto parlare negli ultimi giorni il caso di Daniela Molinari , un'infermiera psichiatrica di 47 anni malata di cancro che ha cercato e trovato la madre biologica, a cui ha chiesto un ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha fatto molto parlare negli ultimi giorni il caso diMolinari , un'infermiera psichiatrica di 47 anni malata diche ha cercato e trovato la, a cui ha chiesto un ...

