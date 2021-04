D’Amato: non esiste vaccino di Serie A o di Serie B, sono tutti utili (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Non ci sono vaccini di Serie A e di Serie B. sono tutti utili per sconfiggere il virus. Consentono una forte limitazione della letalita’, lo abbiamo visto nel Regno Unito con l’abbattimento di vittime e contagi. tutti i vaccini sono utili e li consigliamo”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale alle Vele di Calatrava a Tor Vergata. Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Non civaccini diA e diB.per sconfiggere il virus. Consentono una forte limitazione della letalita’, lo abbiamo visto nel Regno Unito con l’abbattimento di vittime e contagi.i vaccinie li consigliamo”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale alle Vele di Calatrava a Tor Vergata.

