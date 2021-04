D’Amato: ieri record con 36mila vaccinazioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “ieri superato il record delle vaccinazioni nel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore. La macchina e’ proiettata al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni.” “Invito gli over 60 che ancora non lo avessero fatto ad effettuare la prenotazione sul portale regionale, poiche’ nei prossimi giorni passeremo alle fasce d’eta’ successive under 60 anni con comorbidita’. Da domani partiranno anche le prime somministrazioni negli Hub della Vela di Tor Vergata e a Valmontone outlet (dove si vaccinera’ in modalita’ drive-in) con il vaccino mono dose Johnson&Johnson senza necessita’ di effettuare i richiami”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “superato ildellenel Lazio con 36.379 somministrazioni in 24 ore. La macchina e’ proiettata al raggiungimento delle 40 mila somministrazioni.” “Invito gli over 60 che ancora non lo avessero fatto ad effettuare la prenotazione sul portale regionale, poiche’ nei prossimi giorni passeremo alle fasce d’eta’ successive under 60 anni con comorbidita’. Da domani partiranno anche le prime somministrazioni negli Hub della Vela di Tor Vergata e a Valmontone outlet (dove si vaccinera’ in modalita’ drive-in) con il vaccino mono dose Johnson&Johnson senza necessita’ di effettuare i richiami”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio

