Dalla scuola al coprifuoco. Sgovernatori alla carica. Non si placa lo scontro sulle ultime misure del Governo. Le Regioni pretendono di dettare la linea all'Esecutivo (Di venerdì 23 aprile 2021) Un incontro "urgente". E' quanto chiedono le Regioni al premier Mario Draghi per rivedere le misure di contenimento della pandemia da covid 19 annunciate per il prossimo Dpcm, in particolare il coprifuoco. Dopo lo strappo consumatosi con il carroccio in Consiglio dei Ministri le Regioni protestano le misure previste all'interno del decreto sulle riaperture. Sul tavolo ci sarebbero diverse questioni ma a far accendere gli animi sono principalmente due temi: le scuole e, per l'appunto, il coprifuoco ancora alle 22. DOPPIO FRONTE. L'esecutivo, infatti, per le zone gialle e arancioni (qui il testo del decreto 26 aprile), ha deciso di garantire la "presenza in classe ad almeno il 70 per cento degli studenti" e non solo al 60 per cento. Una modifica che, secondo il ...

