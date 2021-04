Dal meso botox alla biorivitalizzazione: cinque trattamenti viso da provare in vista dell'estate (Di venerdì 23 aprile 2021) È stato un inverno lunghissimo e la pelle (come la mente) ha voglia di lasciarsi alle spalle il lockdown. Non solo. Nel 2021 abbiamo affrontato anche il digital aging, ovvero l’invecchiamento precoce dato dalle tante ore passate davanti a tablet, pc, tv e cellulari. Risultato? La pelle è più grigia e ha perso tono, il colorito è più spento. Senza contare l’aumento della secchezza cutanea e il deterioramento delle fibre collagene, a discapito del turgore e dell’elasticità tissutale. Come preparare la pelle a vivere al meglio la bella stagione? Leggi anche › Beauty in videochiamata: i consigli per apparire stupende durante una call › Cura della pelle: lo skincare “salva ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) È stato un inverno lunghissimo e la pelle (come la mente) ha voglia di lasciarsi alle spalle il lockdown. Non solo. Nel 2021 abbiamo affrontato anche il digital aging, ovvero l’invecchiamento precoce dato dalle tante ore passate davanti a tablet, pc, tv e cellulari. Risultato? La pelle è più grigia e ha perso tono, il colorito è più spento. Senza contare l’aumentoa secchezza cutanea e il deterioramentoe fibre collagene, a discapito del turgore e’elasticità tissutale. Come preparare la pelle a vivere al meglio la bella stagione? Leggi anche › Beauty in videochiamata: i consigli per apparire stupende durante una call › Curaa pelle: lo skincare “salva ...

Advertising

meso_polis : RT @vitalbaa: Dopo la conferenza di Draghi pareva che le scuole sarebbero riprese tutte in presenza. Invece, alle superiori: dal 50% al 75%… - meso_polis : RT @confundustria: I genitori di Renzi condannati a un anno e 9 mesi a testa. Sospensione della pena e interdetti per sei mesi da incarichi… - meso_polis : @fm197544 @alexchicchi Quella sul paese comunista come quella sul governo che fa cose giuste solo per il fatto di e… - meso_polis : @alexchicchi ... Sí forse non era lui il ministro, ma cmq c'erano i comunisti, che ci governano dal '45, escludendo… -