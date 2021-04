Dal 26 aprile la "carta verde" Covid: ecco cos'è, come ottenerla e come funzionerà (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione verde" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà...

Advertising

MiC_Italia : Cultura, #MiC: dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire i musei e le aree archeologiche anche nel fine settima… - MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - vaticannews_it : #22aprile In un videomessaggio per l'#EarthDay, #PapaFrancesco sottolinea come le crisi legate alla pandemia e all'… - Erioni_7783 : RT @SimoneCristao: Sono molto contento di vedere che i grandi problemi del calcio, scoperti con l'epifania di lunedì 19 aprile, siano spari… - lavocedialba : Oroscopo di Corinne: le stelle nella settimana dal 23 al 30 aprile -