Dal 26 aprile Italia tutta gialla Sardegna e Valle d'Aosta rosse (Di venerdì 23 aprile 2021) ll Coronavirus in Italia non smette di far paura, complici anche le varianti che lo rendono più aggressivo. I numeri non migliorano Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 23 aprile 2021) ll Coronavirus innon smette di far paura, complici anche le varianti che lo rendono più aggressivo. I numeri non migliorano Segui su affarni.it

Advertising

ilriformista : Facci ricorda le telefonate con cui i direttori la sera concordavano i titoli. Erano i megafoni del pool - MiC_Italia : Cultura, #MiC: dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire i musei e le aree archeologiche anche nel fine settima… - MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - PCattoretti : RT @VolandEdizioni: ??DAL 29 APRILE IN LIBRERIA?? Tradotto per la prima volta in italiano, arriva finalmente anche da noi un capolavoro della… - RistorazioneMag : Ristorazione: riaperture dal 26 aprile. Ma come? Ecco tutte le misure - - -