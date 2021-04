Da lunedì la maggior parte dell’Italia si colora di giallo: ecco quali regioni cambiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì, grazie al monitoraggio dell’Iss oggi è atteso il cambio colore delle regioni. Questa settimana lo si aspetta sicuramente più delle altre, visto che da lunedì 26 entra in vigore il nuovo decreto e il ripristino delle zone gialle, quelle che concedono più libertà. Secondo i dati della settimana, che verranno confermati nelle prossime ore, l’indice Rt nazionale è sceso a 0,81, e la maggior parte del Paese riuscirà ad allentare le misure. Solo la Sardegna, infatti, dovrebbe rimanere zona rossa. Vediamo però più nel dettaglio quale sarà la mappa della Penisola. Cambio colore regioni oggi, quali diventeranno gialle A partire da lunedì 26 aprile, quindi, grazie al cambio colore delle regioni di oggi, la maggior ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì, grazie al monitoraggio dell’Iss oggi è atteso il cambio colore delle. Questa settimana lo si aspetta sicuramente più delle altre, visto che da26 entra in vigore il nuovo decreto e il ripristino delle zone gialle, quelle che concedono più libertà. Secondo i dati della settimana, che verranno confermati nelle prossime ore, l’indice Rt nazionale è sceso a 0,81, e ladel Paese riuscirà ad allentare le misure. Solo la Sardegna, infatti, dovrebbe rimanere zona rossa. Vediamo però più nel dettaglio quale sarà la mappa della Penisola. Cambio coloreoggi,diventeranno gialle A partire da26 aprile, quindi, grazie al cambio colore delledi oggi, la...

