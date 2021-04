Da dove viene Annalena Baerbock (Di venerdì 23 aprile 2021) La candidata cancelliera dei Verdi tedeschi, semi-sconosciuta fino a poco tempo fa, ha una storia particolare e la grande ambizione di prendere il posto di Angela Merkel Leggi su ilpost (Di venerdì 23 aprile 2021) La candidata cancelliera dei Verdi tedeschi, semi-sconosciuta fino a poco tempo fa, ha una storia particolare e la grande ambizione di prendere il posto di Angela Merkel

Da dove viene Annalena Baerbock La candidata cancelliera dei Verdi tedeschi, semi-sconosciuta fino a poco tempo fa, ha una storia particolare e grandi ambizioni di prendere il posto di Angela Merkel Fino a tre anni fa Annalena ...

