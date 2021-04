Cyberpunk 2077, il totale dei rimborsi ammonta a $ 51 milioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha pubblicato il rapporto sugli utili per il 2020 che copre praticamente tutte le attività. Abbiamo scoperto che Cyberpunk 2077 in meno di un mese ha venduto 13,7 milioni di copie, nonostante il lancio sia stato abbastanza problematico. Nel complesso, CD Projekt ha realizzato oltre $ 563 milioni di entrate ($ 303 milioni di profitti netti) nell'intera azienda nel 2020, oltre quattro volte di più rispetto al 2019. Nella teleconferenza si è parlato inoltre della questione rimborsi: la società ha discusso in modo specifico della campagna Help Me Refund, affermando che attraverso di essa sono state inviate circa 30.000 richieste di rimborso per un totale di $ 2,3 milioni. Tuttavia questa cifra è solo una piccola parte ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha pubblicato il rapporto sugli utili per il 2020 che copre praticamente tutte le attività. Abbiamo scoperto chein meno di un mese ha venduto 13,7di copie, nonostante il lancio sia stato abbastanza problematico. Nel complesso, CD Projekt ha realizzato oltre $ 563di entrate ($ 303di profitti netti) nell'intera azienda nel 2020, oltre quattro volte di più rispetto al 2019. Nella teleconferenza si è parlato inoltre della questione: la società ha discusso in modo specifico della campagna Help Me Refund, affermando che attraverso di essa sono state inviate circa 30.000 richieste di rimborso per undi $ 2,3. Tuttavia questa cifra è solo una piccola parte ...

