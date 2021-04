Cyberpunk 2077 è costato complessivamente circa $316 milioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 13,7 milioni di unità lo scorso anno secondo CD Projekt RED che su Twitter ha condiviso il budget complessivo per il titolo. Secondo quanto riferito, il gioco è costato 1,2 miliardi di PLN o circa $316.131.480. Tenete presente che questa cifra probabilmente include anche il budget di marketing. Dopo tutto, come osserva il profilo Investor Relations di CDPR, ci sono state oltre 55 campagne di marketing localizzato e oltre 3,1 miliardi di dollari sono stati spesi per la campagna digitale globale (da novembre a dicembre 2020). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)ha venduto oltre 13,7di unità lo scorso anno secondo CD Projekt RED che su Twitter ha condiviso il budget complessivo per il titolo. Secondo quanto riferito, il gioco è1,2 miliardi di PLN o.131.480. Tenete presente che questa cifra probabilmente include anche il budget di marketing. Dopo tutto, come osserva il profilo Investor Relations di CDPR, ci sono state oltre 55 campagne di marketing localizzato e oltre 3,1 miliardi di dollari sono stati spesi per la campagna digitale globale (da novembre a dicembre 2020). Leggi altro...

