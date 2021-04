Cyberpunk 2077 | CD Projekt ha rimborsato ' solo' 30 000 copie

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il problematico lancio di, CDha offerto rimborsi completi a tutti i clienti delusi dal gioco. In una conference call, i dirigenti di CDhanno fornito alcune informazioni su quante persone hanno effettivamente accettato l'offerta di rimborso della compagnia. La società ha riferito di aver speso 8,46 milioni di PLN (2,23 milioni di dollari) per il suo programma "Help Me Refund", che includeva i pagamenti dei rimborsi ai clienti in tutto il mondo. Alla domanda su quantedel gioco sono state rimborsate, un dirigente ha detto che CDhacirca 30.000. Leggi altro...