CTS | sviluppo economico | turismo e PNRR Dirige Mario Draghi

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) SI riapre! Torno a scrivere di attualità e di politica economica dopo le notizie di questi giorni. Partiamo da quella più importante: si riapre. Per essere più precisi molti settori economici non hanno mai chiuso. Altri come iled i servizi connessi tra i quali la ristorazione, hanno subito un lungo scacco matto. Relegati in un angolo con il sostenimento di ristori a volte non sempre “utili”. Comunque sia, si riapre. Il Comitato Tecnico Scientifico, sempre tenuto in gran considerazione dal Ministro della Salute Speranza, stavolta non ha influito sulle scelte del nostro Primo Ministro. Diciamo chene ha tenuto conto, ma, e questa secondo me è la notizia, stavolta si è invertita la tendenza. E le scelte le ha fatte chi deve scegliere, non i tecnici che forniscono solo pareri autorevoli. E quindi il nostro Primo ...