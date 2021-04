Crosetti: solo i calciatori italiani sono rimasti in silenzio sulla Superlega (Di venerdì 23 aprile 2021) Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive del silenzio dei calciatori di Serie A di fronte alla Superlega. A differenza dei loro colleghi, soprattutto inglesi, non hanno sprecato una parola per mostrare il loro disappunto. “Nel coro greco che da giorni accompagna la mancata nascita della Superleague, non si è sentita neppure per sbaglio la voce dei calciatori di Serie A: eppure sono loro i protagonisti, gli attori, il motore che chiede sempre più benzina. Se il calcio è quasi in bancarotta, questo dipende anche dagli stipendi abnormi di chi lo gioca”. Manca una coscienza di classe, scrive. “È pur vero che per avere una minima coscienza di classe occorrerebbe la classe, non nel senso del talento ma della consapevolezza di far parte di una comunità, di un gruppo che ha diritti e doveri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Su Repubblica, Maurizioscrive deldeidi Serie A di fronte alla. A differenza dei loro colleghi, soprattutto inglesi, non hanno sprecato una parola per mostrare il loro disappunto. “Nel coro greco che da giorni accompagna la mancata nascita della Superleague, non si è sentita neppure per sbaglio la voce deidi Serie A: eppureloro i protagonisti, gli attori, il motore che chiede sempre più benzina. Se il calcio è quasi in bancarotta, questo dipende anche dagli stipendi abnormi di chi lo gioca”. Manca una coscienza di classe, scrive. “È pur vero che per avere una minima coscienza di classe occorrerebbe la classe, non nel senso del talento ma della consapevolezza di far parte di una comunità, di un gruppo che ha diritti e doveri ...

