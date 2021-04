Advertising

sportli26181512 : Cristante è il leader della Roma. E quell'esultanza alla De Rossi...: Il centrocampista consacrato dall'ex capitano… - MartaDiosi : Aldilà del gol, nelle ultime partite Cristante vero leader di questa squadra #RomaAtalanta #ASRoma - testagrigia : Lo so che molti mi manderanno a fanculo, ma quanto è diventato leader Bryan #Cristante? #Roma - pasafab : @Fabius40884986 Cristante ormai è un punto fermo di questa squadra. Sia tatticamente che come leader. Un gigante - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Cristante, il fu trequartista si è fatto leader della #Roma. 'Ne vorrei cento così!': #DeRossi aveva capito tutto https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristante leader

... soprattutto nella Capitale, ma Bryansta incarnando quello spirito romanista che tirava fuori Daniele De Rossi in ogni partita. Il centrocampista ex Atalanta è il verodel gruppo di ..."Abbiamo fatto la partita giusta" , rilancia. "Abbiamo avuto coraggio e mostrato ... Dovrà farlo senza il suoMancini, squalificato, e sperando di poter contare su qualche forza in ...ROMA - Attenzione ai paragoni scomodi, soprattutto nella Capitale, ma Bryan Cristante sta incarnando quello spirito romanista che tirava fuori Daniele De Rossi in ogni partita. Il centrocampista ex ...Finisce 1-1 il primo big match del giovedì calcistico di Serie A. Emozioni e spettacolo allo Stadio Olimpico, ma l'Atalanta ha il rimpianto di non averla ...