Crisanti: “Con aperture 500-600 morti al giorno” (Di venerdì 23 aprile 2021) Covid e riaperture, “aumenteranno i morti, possono arrivare anche a 500- 600 al giorno”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1 il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova. “Se noi continuassimo a stare nella situazione attuale, da qui ad un mese potremo arrivare a poche decine di decessi” spiega. “Il rischio – ha sottolineato Crisanti – sono le persone che muoiono e posso assicurare che la maggior parte non muore in terapia intensiva, muore vigile e in condizioni di asfissia, che è una morte orribile. Quindi – ha concluso – parliamo anche di queste cose perché il rischio non è soltanto sociale, ma anche della singola persona a cui facciamo correre questo rischio”. “Da lunedì non andrò al ristorante, perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Covid e ri, “aumenteranno i, possono arrivare anche a 500- 600 al”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Unda pecora’ su Rai Radio1 il virologo Andrea, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova. “Se noi continuassimo a stare nella situazione attuale, da qui ad un mese potremo arrivare a poche decine di decessi” spiega. “Il rischio – ha sottolineato– sono le persone che muoiono e posso assicurare che la maggior parte non muore in terapia intensiva, muore vigile e in condizioni di asfissia, che è una morte orribile. Quindi – ha concluso – parliamo anche di queste cose perché il rischio non è soltanto sociale, ma anche della singola persona a cui facciamo correre questo rischio”. “Da lunedì non andrò al ristorante, perché ...

