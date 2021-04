Crew Dragon di nuovo verso lo Spazio Ecco la rivoluzione di Elon Musk

(Di venerdì 23 aprile 2021) SpaceX ce l’ha fatta (ancora). Nella mattinata italiana di oggi, il razzo Falcon 9 è partito dalla base di Cape Canaveral, in Florida. A bordo, sulla capsula, quattro astronauti: il francese Thomas Pesquet, gli americani Robert Shane Kimbrough e Megan McArthur, e il giapponese Akihiko Hoshide. Quattro veterani delle missioni oltre l’atmosfera, ma tutti al debutto su una navicella commerciale. L’arrivo sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) è atteso intorno alle 10:30 italiane di domani. La capsula è la stessa che utilizzarono nell’estate dello scorso anno Douglas Hurley e Robert Behnken per la missione “Demo 2”, l’evento “Launch America” che restituì agli Stati Uniti l’autonomia nell’accesso all’avamposto orbitante per i propri astronauti dopo nove anni di dipendenza dalla russa Soyuz, inevitabile dal 2011, anno di dismissione dello ...

