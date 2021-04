Covid, superato il milione di vaccinati con la prima dose in Campania (Di venerdì 23 aprile 2021) superato il milione di vaccinati con prima dose in Campania. Questo il traguardo registrato oggi, 23 aprile 2021. I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12.00 sono stati... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 aprile 2021)ildi vaccinati conin. Questo il traguardo registrato oggi, 23 aprile 2021. I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12.00 sono stati...

Advertising

zazoomblog : Covid superato il milione di vaccinati con la prima dose in Campania - #Covid #superato #milione - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, in Campania superato il milione di vaccinati con prima dose - SollazzoRosa : RT @mattinodinapoli: Covid, superato il milione di vaccinati con la prima dose in Campania - NapoliToday : #Cronaca Covid, in Campania superato il milione di vaccinati con prima dose - occhio_notizie : #Covid, superato il milione di vaccinati con prima dose in Campania -