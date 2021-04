Covid: Rio riapre l'accesso alle spiagge nei giorni feriali (Di venerdì 23 aprile 2021) Un decreto del sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale locale ha attenuato alcune restrizioni decise per cercare di frenare la pandemia di coronavirus. Tra le nuove misure figura anche la riapertura al pubblico delle spiagge cittadine ... Leggi su ansa (Di venerdì 23 aprile 2021) Un decreto del sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale locale ha attenuato alcune restrizioni decise per cercare di frenare la pandemia di coronavirus. Tra le nuove misure figura anche la riapertura al pubblico dellecittadine ...

Coronavirus, 17 nuovi contagi in Valle: sette sono a Piazza al Serchio ELBA: 3 nuovi casi positivi Portoferraio 2, Rio 1; Tamponi eseguiti: 63 tamponi molecolari ...superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti "con Covid": si ...

