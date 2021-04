Covid | Rio riapre l' accesso alle spiagge nei giorni feriali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rio

Agenzia ANSA

Un decreto del sindaco dide Janeiro, Eduardo Paes, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale locale ha attenuato alcune restrizioni decise per cercare di frenare la pandemia di coronavirus. Tra le nuove misure figura anche ...ELBA: 3 nuovi casi positivi Portoferraio 2,1; Tamponi eseguiti: 63 tamponi molecolari ...superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti "con": si ...23 APR - Un decreto del sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale locale ha attenuato alcune restrizioni decise per cercare di frenare la pandemia di ...Da anni protagonista della vita amministrativa e civile della città, Strano stava lottando contro il Covid. In mattinata la drammatica notizia che ha colpito nel profondo l'intera comunità Grande ...