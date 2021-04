Covid: Recovery plan da 221 miliardi in Consiglio dei ministri. Vaccini: arriva il tedesco CureVac (Di venerdì 23 aprile 2021) È il giorno del Recovery plan. Il Piano nazionale “di ripresa e resilienza” (Pnrr) dell’Italia ammonta complessivamente a 221,5 miliardi. Oggi 23 aprile sarà varato in Cdm per poi cercare il via libera definitivo da Bruxelles. Si avvicina dunque il momento dei fondi europei per la ripresa economica nell’Italia piegata dalle conseguenze devastanti della pandemia. Contro il Covid ecco un’altra “arma”: il nuovo vaccino CureVac di produzione tedesca. Il Piano in 6 capitoli Sugli oltre 221 miliardi di euro previsti per l’Italia nel Recovery plan, 191,5 sono riferibili al Recovery fund e 30 miliardi di fondo complementare. È quanto emerge dalle tabelle inserite nel documento che il Cdm dovrebbe esaminare. Il Pnnr prevede sei ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 aprile 2021) È il giorno del. Il Piano nazionale “di ripresa e resilienza” (Pnrr) dell’Italia ammonta complessivamente a 221,5. Oggi 23 aprile sarà varato in Cdm per poi cercare il via libera definitivo da Bruxelles. Si avvicina dunque il momento dei fondi europei per la ripresa economica nell’Italia piegata dalle conseguenze devastanti della pandemia. Contro ilecco un’altra “arma”: il nuovo vaccinodi produzione tedesca. Il Piano in 6 capitoli Sugli oltre 221di euro previsti per l’Italia nel, 191,5 sono riferibili alfund e 30di fondo complementare. È quanto emerge dalle tabelle inserite nel documento che il Cdm dovrebbe esaminare. Il Pnnr prevede sei ...

