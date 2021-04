Covid, per l'hub di Cerro Maggiore si punta alle 1.500 vaccinazioni al giorno (Di venerdì 23 aprile 2021) E' trascorso un mese dall'inaugurazione dell'hub vaccinale di Cerro Maggiore all'interno della struttura commerciale del Move In ed è tempo di bilanci. "La partecipazione di associazioni e volontari e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) E' trascorso un mese dall'inaugurazione dell'hub vaccinale diall'interno della struttura commerciale del Move In ed è tempo di bilanci. "La partecipazione di associazioni e volontari e ...

Advertising

Avvenire_Nei : Pandemia. Il 1° maggio il Papa apre un mese di rosario per superare il Covid - CarloCalenda : La mia impressione è che su road map per uscire da emergenza Covid ci stiamo incartando. Ogni giorno una polemica a… - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - barbaraterreni : RT @BiondoNik: Vale tutto: il negazionista Covid che salta la fila per vaccinarsi, la Raggi si ricandida, Conte simbolo dei progressisti, i… - talismanogiada : RT @Swanie76267526: In Veneto non riescono a seppellire i Morti di Covid, come a Roma, uguale-uguale. - Li mandano a Bologna per una rapida… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Eurozona, indici PMI sopra le attese ad aprile. Boom della produzione manifatturiera "In un mese durante il quale le misure di contenimento per il Covid - 19 sono state rafforzate di fronte a ulteriori ondate di contagi, l'economia della zona euro ha mostrato una forza incoraggiante",...

Biden scuote i mercati Il Dipartimento del Lavoro USA ha comunicato che nell'ultima settimana sono stati chiesti 547.000 sussidi di disoccupazione, il minimo dall'inizio della pandemia di Covid - 19. Le prospettive per un ...

Spostamenti tra regioni, pass verde Covid anche per bambini: Faq nuovo decreto Corriere della Sera "Nostra zia, morta di Covid Vogliamo sia fatta luce" La donna di 103 anni è spirata nella Rsa di Castelmassa, i familiari: "Nessuno ci aveva detto che aveva contratto la terribile malattia" ...

Una sagra d’asporto per Santa Valeria Si è aperta ieri con la deposizione dei fiori ai piedi della Madonnina la tradizionale Sagra di Santa Valeria. Manifestazione antica, ma in versione rinnovata per far fronte alle restrizioni anti-Covi ...

"In un mese durante il quale le misure di contenimentoil- 19 sono state rafforzate di fronte a ulteriori ondate di contagi, l'economia della zona euro ha mostrato una forza incoraggiante",...Il Dipartimento del Lavoro USA ha comunicato che nell'ultima settimana sono stati chiesti 547.000 sussidi di disoccupazione, il minimo dall'inizio della pandemia di- 19. Le prospettiveun ...La donna di 103 anni è spirata nella Rsa di Castelmassa, i familiari: "Nessuno ci aveva detto che aveva contratto la terribile malattia" ...Si è aperta ieri con la deposizione dei fiori ai piedi della Madonnina la tradizionale Sagra di Santa Valeria. Manifestazione antica, ma in versione rinnovata per far fronte alle restrizioni anti-Covi ...