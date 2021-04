Covid: nel mondo quasi 145 milioni di casi, sale il numero delle vittime (Di venerdì 23 aprile 2021) Da oggi in vigore il decreto riaperture Il decreto legge Covid che contiene le nuove parziali riaperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ... Leggi su interris (Di venerdì 23 aprile 2021) Da oggi in vigore il decreto riaperture Il decreto leggeche contiene le nuove parziali riaperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

_Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - Agenzia_Ansa : Il Covid è la seconda causa di morte nel periodo marzo-aprile 2020, con un numero di decessi di poco inferiore a qu… - MattiaBBagnoli : Ti ammali di Covid. Finisci in ospedale. Magari inizi a che a migliorare. Poi scoppiano le fiamme nel reparto e cre… - mittdolcino : Il dr. Rainò: 'Realizzai un video che andò su Facebook, che nel giro di 20 ore, fece un milione seicentomila visual… -