Covid nel Lazio, il bollettino di venerdì 23 aprile: 23 morti e 1.221 casi, 628 a Roma (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus nel Lazio , il bollettino di venerdì 23 aprile della Regione: su oltre 34mila test (16mila tamponi e oltre 18mila antigenici) i nuovi positivi sono oggi 1.221, con 23 morti e 2.259 guariti. Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus nel, ildi23della Regione: su oltre 34mila test (16mila tamponi e oltre 18mila antigenici) i nuovi positivi sono oggi 1.221, con 23e 2.259 guariti.

