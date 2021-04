Covid | Musei Civici di Roma riaprono il 26 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr. (Adnkronos) - A partire dal 26il Sistemadiè pronto alla riapertura al pubblico dei suoi, delle mostre e delle aree archeologiche, ora anche nei fine settimana e nei festivi (1 maggio escluso). Da lunedì 26 si potranno visitare nuovamente iCapitolini, i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis, i Fori Imperiali - ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su Via dei Fori Imperiali, dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10 - e il Mausoleo di Augusto, riaperto lo scorso marzo. Sempre il 26si potrà di nuovo attraversare il percorso pedonale dell'area archeologica del Teatro di Marcello, dalle ore 9 alle ore 19, chiuso da marzo 2020. ...

Mostre epotranno si potranno visitare con ingressi contingentati, ovviamente obbligo di ... Secondo l'ultimo decreto anti -, le attività delle piscine all'aperto saranno consentite , ......da lunedì 26 Aprile con il nuovo decreto anti -che prevede novità sia sul fronte riaperture che per gli spostamenti. Con il nuovo decreto nelle zone gialle riapre anche la cultura, come...Un mondo fluttuante. Opere su carta di Anna Onesti alla Casine delle Civette dei Musei di Villa Torlonia a disposizione ancora fino al 2 maggio.Dal 26 aprile entrerà infatti in vigore il nuovo decreto Covid approvato dal governo. Dal green pass che servirà per gli spostamenti tra regioni di colore diverso al coprifuoco, dagli spettacoli ai ...