Covid | Musei Civici di Roma riaprono il 26 aprile 6

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Al Museo dell'Ara Pacis la mostra Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza (fino al 29 agosto), organizzata da Contrasto e Magnum Photos, con oltre cento spettacolari immagini del grande fotografo che propongono la sua interpretazione artistica di alcuni dei più importanti siti archeologici della culturana e greca. Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali la mostra Napoleone e il mito di(fino al 30 maggio), dedicata agli scavi promossi da Bonaparte a, proprio nell'anno in cui ricorre l'anniversario del bicentenario della morte dell'imperatore francese. Ed inoltre Sten Lex. Rinascita, la mostra alla Galleria d'Arte Moderna prorogata fino al 13 giugno, che racchiude una selezione di opere e uno stencil poster dei due noti muralisti italiani; La vita delle api fino al 27 ...

Advertising

comunepadova : RT @PadovaCultura: Lunedì 26 aprile riaprono nelle zone gialle i luoghi della cultura. I Musei civici di Padova sono pronti ad accogliere… - Napolikeit : Campania verso la zona gialla: riaprono ristoranti, musei, cinema e teatri #napoli #covid - Chiaretta_74 : RT @PadovaCultura: Lunedì 26 aprile riaprono nelle zone gialle i luoghi della cultura. I Musei civici di Padova sono pronti ad accogliere… - PadovaCultura : Lunedì 26 aprile riaprono nelle zone gialle i luoghi della cultura. I Musei civici di Padova sono pronti ad accogl… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Mostre e musei, come previsto dal decreto Covid, dal 26 aprile in zona gialla porte aperte anche nei weekend, ma sempre s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musei

Metro

Mostre epotranno si potranno visitare con ingressi contingentati, ovviamente obbligo di ... Secondo l'ultimo decreto anti -, le attività delle piscine all'aperto saranno consentite , ......da lunedì 26 Aprile con il nuovo decreto anti -che prevede novità sia sul fronte riaperture che per gli spostamenti. Con il nuovo decreto nelle zone gialle riapre anche la cultura, come...Un mondo fluttuante. Opere su carta di Anna Onesti alla Casine delle Civette dei Musei di Villa Torlonia a disposizione ancora fino al 2 maggio.Dal 26 aprile entrerà infatti in vigore il nuovo decreto Covid approvato dal governo. Dal green pass che servirà per gli spostamenti tra regioni di colore diverso al coprifuoco, dagli spettacoli ai ...