(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Lanon si toglie, si indossa perché incarna l'onore di chi rappresenta la Patria. Al generaledico di continuare a vestirla, a. Ha spalle larghe per silenziare le fesserie e la certezza di avere dietro di se tutto il Paese. Grazie alle Forze Armate per l'immenso lavoro quotidiano nella lotta al”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa, Giorgio

Advertising

TV7Benevento : Covid: Mulè, 'Figliuolo continui a indossare la divisa a testa alta'... - JGiusi : @giorgiovascotto @VincenzoPuro @velo_di_maia Nuove mode il cocktail abbinati alla cena Ante Covid i ristoratori… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mulè

Metro

Francesco Iacono i quali hanno comunicato che, riprenderà lo SPECIALE OPEN WEEKEND DI VACCINAZIONI ANTI -. Sarà possibile vaccinarsi, da oggi e sino a domenica, dalle 9.00 alle 20.00 e senza ...Il problema, il solito di questi tempi: una positività alnel team, e tutti a casa. Dopodiché anche in questo caso (come in quello della UAE alla Freccia Vallone) pare si sia trattato di un ...