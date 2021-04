Covid, monitoraggio Iss: Rt scende a 0,81. Cala la pressione sui reparti ospedalieri (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel report Ministero della Salute-Iss relativo al periodo 12-18 aprile, secondo quanto si apprende, si segnala un ulteriore calo del dato Rt rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Si osserva ancora una lievissima diminuzione dell'incidenza dei casi a 159 per 100mila abitanti. Il tasso nazionale di occupazione in terapia intensiva è al 35%, sopra la soglia critica (30%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel report Ministero della Salute-Iss relativo al periodo 12-18 aprile, secondo quanto si apprende, si segnala un ulteriore calo del dato Rt rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Si osserva ancora una lievissima diminuzione dell'incidenza dei casi a 159 per 100mila abitanti. Il tasso nazionale di occupazione in terapia intensiva è al 35%, sopra la soglia critica (30%)

Advertising

infoitinterno : Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Monitoraggio settimanale dell’Iss sul Covid: in Italia l’indice di contagio Rt scende allo 0,81% - marcoluci1 : RT @SkyTG24: Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 - Virus1979C : Il monitoraggio riporta anche una nuova lievissima diminuzione della incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 p… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 -