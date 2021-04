Covid: Meloni, 'assurdo prolungare chiusura centri commerciali in weekend' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Incomprensibile e punitiva la decisione del Governo Draghi di cancellare dal testo finale del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale la norma che avrebbe consentito ai negozi di centri, parchi e gallerie commerciali di riaprire durante i weekend a partire dal 15 maggio. Fratelli d'Italia chiede al Governo di correggere oggi stesso questa assurdità, che rischia di dare il colpo di grazia ad un comparto già in grande sofferenza e mettere a repentaglio decine di migliaia di posti di lavoro". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Incomprensibile e punitiva la decisione del Governo Draghi di cancellare dal testo finale del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale la norma che avrebbe consentito ai negozi di, parchi e galleriedi riaprire durante ia partire dal 15 maggio. Fratelli d'Italia chiede al Governo di correggere oggi stesso questa assurdità, che rischia di dare il colpo di grazia ad un comparto già in grande sofferenza e mettere a repentaglio decine di migliaia di posti di lavoro". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

