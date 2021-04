Covid Lombardia, Fontana: “Da lunedì zona gialla” (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è ancora ufficiale ma da lunedì 26 aprile la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all’hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. “I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”, afferma il presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è ancora ufficiale ma da26 aprile ladovrebbe essere in. Lo ha detto il presidente di RegioneAttilio, a margine della visita all’hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. “I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Daindovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”, afferma il presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

