Covid: Lollobrigida, 'stop a pass vaccinale dimostra disprezzo regole Governo' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La bocciatura del pass vaccinale da parte del Garante della privacy conferma il pressapochismo, la confusione del Governo e il disprezzo delle regole. Con un avvertimento formale inviato al Governo, il Garante specifica che le certificazioni verdi non ottemperano le previsioni normative italiane ed europee per la protezione dei dati e presentano rischi per i diritti e le libertà personali. Dati sensibili rischiano si essere alla mercé di chiunque". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La legge -aggiunge- prevede che l'Autorità indipendente che garantisce i cittadini venga preventivamente consultata. Non solo non è stato fatto ma alle solerti e puntuali obiezioni successive alla pubblicazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La bocciatura delda parte del Garante della privacy conferma il pressapochismo, la confusione dele ildelle. Con un avvertimento formale inviato al, il Garante specifica che le certificazioni verdi non ottemperano le previsioni normative italiane ed europee per la protezione dei dati e presentano rischi per i diritti e le libertà personali. Dati sensibili rischiano si essere alla mercé di chiunque". Lo afferma Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La legge -aggiunge- prevede che l'Autorità indipendente che garantisce i cittadini venga preventivamente consultata. Non solo non è stato fatto ma alle solerti e puntuali obiezioni successive alla pubblicazione del ...

