Covid: l'analisi, Bolzano e Veneto hanno retto bene a tsunami sanitario prima ondata (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Sono state flagellate da Covid-19 nella prima ondata, registrando un'alta incidenza, eppure la provincia autonoma di Bolzano e la regione Veneto "non soltanto hanno saputo arginare in maniera efficace lo tsunami che si sono trovate ad affrontare, ma hanno anzi risposto relativamente meglio rispetto a regioni meno colpite dall'infezione". Lo evidenzia l'analisi presentata, questa mattina, dal Laboratorio MeS Management e sanità dell'Istituto di management della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, durante un seminario online organizzato in collaborazione con il 'Network delle Regioni'. Le indicazioni nazionali nel 2020 hanno individuato alcune prestazioni "non comprimibili", per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Sono state flagellate da-19 nella, registrando un'alta incidenza, eppure la provincia autonoma die la regione"non soltantosaputo arginare in maniera efficace loche si sono trovate ad affrontare, maanzi risposto relativamente meglio rispetto a regioni meno colpite dall'infezione". Lo evidenzia l'presentata, questa mattina, dal Laboratorio MeS Management e sanità dell'Istituto di management della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, durante un seminario online organizzato in collaborazione con il 'Network delle Regioni'. Le indicazioni nazionali nel 2020individuato alcune prestazioni "non comprimibili", per le ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - _D_a_s__ : #EMA briefing su analisi dati #vaccino #AstraZeneca ore 16:00 .. oggi 23/04 - dep_val : @zeroinamore Io prendo questo della natural point, con questo dosaggio da 500 anche perché non sono vegana. Ne pren… - BasicLifeSupp : Covid. Altems: 1,1 milioni di ricoveri in meno durante la prima ondata, per un valore, in termini di Drg, pari a… - mromanelli72 : @borghi_claudio @TassoVariabile @gloquenzi Eh si. Meno male che c'é lei Borghi a fare analisi così sopraffini. In I… -