Covid, la situazione dal 26 aprile: tutta l'Italia gialla tranne sei regioni. Sardegna rossa [VIDEO] (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia" Covid-19, "firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Tutte le altre regioni e Province autonome sono in area gialla.

