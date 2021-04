Covid, la scoperta di Crisanti: la coppia di turisti cinesi salvati allo Spallanzani “primi pazienti zero di Vo’ Euganeo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Certe storie nate con la pandemia, anche quelle che sembrano chiuse come quella della coppia di cinesi che furono ricoverati e salvati dai medici dello Spallanzani di Roma, possono all’improvviso riaprirsi. Ed ecco che a distanza di oltre un anno dalle loro dimissioni emerge la notizia che il ceppo virale circolante a Vo’ Euganeo (Padova) a inizio pandemia è identico a quello di due turisti cinesi. L’università di Padova ha scoperto che i pazienti zero del Veneto erano loro. Proprio a Vo’ risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori guidati da Andrea Crisanti, come riporta il Corriere del Veneto, sono certi che si tratta dei due turisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Certe storie nate con la pandemia, anche quelle che sembrano chiuse come quella delladiche furono ricoverati edai medici dellodi Roma, possono all’improvviso riaprirsi. Ed ecco che a distanza di oltre un anno dalle loro dimissioni emerge la notizia che il ceppo virale circolante a Vo’(Padova) a inizio pandemia è identico a quello di due. L’università di Padova ha scoperto che idel Veneto erano loro. Proprio a Vo’ risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori guidati da Andrea, come riporta il Corriere del Veneto, sono certi che si tratta dei due...

