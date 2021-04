Covid, la Prefettura dà l’ok al piano in vigore su scuola e trasporti (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tavolo permanente della Prefettura di Napoli su scuola e trasporti ha confermato il piano già in vigore questa settimana. E’ questo l’esito del Tavolo di coordinamento per l’attuazione delle misure contenute nel documento operativo per l’attività didattica in presenza degli studenti degli istituti scolastici superiori presieduto dal prefetto, Marco Valentini, riunitosi oggi. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Campania, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di alcuni Comuni dell’area metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico. Il Tavolo è stato convocato a seguito dell’approvazione dell’ultimo dl Covid che ha disposto, tra l’altro, la didattica in presenza negli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tavolo permanente delladi Napoli suha confermato ilgià inquesta settimana. E’ questo l’esito del Tavolo di coordinamento per l’attuazione delle misure contenute nel documento operativo per l’attività didattica in presenza degli studenti degli istituti scolastici superiori presieduto dal prefetto, Marco Valentini, riunitosi oggi. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Campania, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di alcuni Comuni dell’area metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico. Il Tavolo è stato convocato a seguito dell’approvazione dell’ultimo dlche ha disposto, tra l’altro, la didattica in presenza negli ...

